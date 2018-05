Mercato no stop - Trattative, indiscrezioni e retroscena del 27 maggio

© foto di Imago/Image Sport

NAPOLI A CACCIA DI COLPI GROSSI: ALISSON E DEMBELÉ LE IDEE PER LA PROSSIMA STAGIONE. SIRIGU ALTERNATIVA TRA I PALI. HAMSIK TENTATO DALLA CINA. E PER SARRI AL CHELSEA SI ATTENDE IL PAGAMENTO DELLA CLAUSOLA. IL MILAN NON CONFERMA LA FUMATA BIANCA PER FELLAINI. ROMA, CRISTANTE SI AVVICINA - Napoli operativo sul mercato, per consegnare a Carlo Ancelotti un organico in grado di primeggiare. Alisson e Dembelé i nomi al vaglio, affrontati con Kia Joorabchian. Due possibilità. E tra i pali l’alternativa principale è Salvatore Sirigu del Torino, un profilo che piace parecchio al nuovo allenatore azzurro. Intanto Marek Hamsik fa sapere di essere tentato dalla possibilità di andare in Cina. Riflessioni in corso. Attesa invece per Maurizio Sarri al Chelsea: il Napoli attende il pagamento della clausola. Al lavoro anche il Milan, che deve cedere Donnarumma ma nessuno è disposto a pagare 70 milioni. Fumata bianca invece smentita per Fellaini. Mentre la Roma si avvicina a Cristante dell’Atalanta.

Il Genoa vuole cedere Perin per fare cassa. C’è un’idea Juventus, anche se bisognerà aspettare prima di arrivare alla fumata bianca. Il portiere piace anche ad altre squadre. Intanto procede la trattativa per Darmian in bianconero. Infine da un bianconero all’altro. L’Udinese, che cerca un allenatore. E si lavora per Prandelli...

ARSENAL, SI AVVICINA LICHTSTEINER. L’ACCUSA DI EMERY: “AL PSG COMANDA NEYMAR”. ROONEY VERSO IL DC UNITED. E WENGER PUÒ ANDARE IN GIAPPONE Stephan Lichtsteiner, futuro in Premier League. Lo svizzero andrà in scadenza di contratto con I bianconeri il 30 giugno e ha già fatto sapere che non proseguirà in Italia. Lo aspetta l’Arsenal. Affare ai dettagli.

Intanto tuona Emery, l’ex allenatore del PSG: “Lì comanda Neymar” le sue parole.

Futuro in MLS per Rooney, che lascerà l’Everton. Lo attende il DC United. Mentre il Giappone chiama Arsene Wenger. L’ex Arsenal può ripartire da un club giapponese...