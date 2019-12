Mercato, quanti incroci: allenatori alla ricerca degli ex

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La marcia di avvicinamento verso il mercato di gennaio si arricchisce di nuovi scenari, legati a ritorni di fiamma o malumori che potrebbero animare le scelte riguardanti una sessione di mercato tutta da vivere. I rapporti sono la chiave di volta, e così capita che dietro ai tentennamenti di Ibrahimovic ci potrebbe essere celata una promessa fatta ad Ancelotti ed un contratto milionario proposto dall’Everton. Alla stessa maniera per la quale i malumori di Vidal, fino ad ora pista fredda in relazione all’Inter dell’ex maestro Conte, potrebbero deflagrare con le recenti evoluzioni fino a portare ad una rottura definitiva con il Barcellona. Inter che resta attiva sugli altri fronti, come noto, passando da De Paul sino ad arrivare a Kulusevski, e che non molla nemmeno le altre piste sottotraccia legate al suo allenatore e che potrebbero portare a Milano dalla Premier League tanto Nemanja Matic quanto Marcos Alonso, entrambi legati a doppio filo con Antonio Conte ed il suo passato Oltremanica. Tra le soluzioni possibili, ne spiccano due in casa Milan: tutte in uscita. Da una parte con Gattuso a Napoli che potrebbe donare una nuova chance a Ricardo Rodriguez, e dall’altra a Gasperini che apprezzerebbe l’idea di riabbracciare Caldara nella casa che lo ha lanciato ed è pronta a riaccoglierlo e tentare insieme una grande avventura anche in Europa. Insomma intrecci in grande stile, per un mercato che è già iniziato a tutti gli effetti.