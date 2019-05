Mercato sottotraccia: le sfide con l'Inter protagonista e non solo

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Verità sincere e presunte. Colpi di scena che emergeranno a tempo debito ma che si stanno iniziando a predisporre sin d’ora, nella corsa ad una campagna rafforzamenti che riverserà fiumi di milioni e di ambizioni sulla prossima stagione. La temperatura la riscaldano Inter e Juventus, e non solo per la questione legata a chi le allenerà nel prossimo campionato. E’ il mercato a tenere banco, ed i nomi sono di assoluto rilievo. Si parte con la missione londinese di Ausilio per osservare da vicino i tre gioielli dell'Ajax Tagliafico, Ziyech e Van de Beek, e si prosegue con l’obiettivo principale su cui Paratici ha cercato di muoversi con largo anticipo e lungimiranza, ovvero Federico Chiesa. Come raccontato da tempo i bianconeri sono in una posizione di Pole Position assoluta, anche se in casa Inter non si demorde, programmando un investimento di spessore in quel ruolo, perché no, infastidendo la marcia altrimenti trionfale della Vecchia Signora verso l’obiettivo.

La rivincita potrebbe allora essere consumata altrove, visto che per Barella la situazione si inverte con l’Inter in netto vantaggio rispetto alla concorrenza, così come i nerazzurri sembrano avere un buon margine nei discorsi con gli scontenti del City Danilo e Gundogan. Ovviamente sceicchi permettendo…

Allo stesso modo, cambiano gli interpreti ma non la situazione per De Paul: il lavoro di Marotta ed Ausilio ha messo i milanesi in una posizione privilegiata rispetto alla controparte Napoli, e solo i nerazzurri potranno decidere se dilapidare o far fruttare il loro vantaggio. Un altro talento conteso è Tonali, ed in questo caso è la Roma ad avere mosso i passi più concreti anche rispetto alla Juventus. Ammesso che Cellino, con la serie A in tasca, non decida di fare all in sul suo gioiello cercando di confermarlo. Insomma scenari che sembrano definiti ma non lo sono ancora, con intrighi in perfetto stile mercato. Ormai ci siamo…