Meret, oggi la visita decisiva. In caso di ok può esserci in Udinese-Napoli

Il portiere del Napoli Alex Meret sarà visitato questa mattina presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno dopo l'infortunio all'ulna della mano sinistra in ritiro a Dimaro. In caso di ok definitivo, il portiere azzurro - riporta 'Radio Kiss Kiss Napoli' - potrebbe essere convocato per la trasferta di Udine.