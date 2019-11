© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo l'1-1 di Anfield: "È stata una serata difficilissima, loro hanno spinto per 90', ci hanno messo in difficoltà, ma abbiamo difeso da squadra, con umiltà e sacrificio. Abbiamo sbagliato qualche passaggio ma loro hanno messo grande intensità. Fare un punto qua è importantissimo. Questo è un punto di partenza, ripartiamo dal gruppo, così possiamo tornare alla vittoria in campionato. In Champions sarà importante l'ultima, sappiamo che non possiamo sbagliare".