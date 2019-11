© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un'intervista concessa ai microfoni di Sky, il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato così delle proprie caratteristiche e di alcune giocate particolari di questa stagione: "La mia dote migliore è la reattività, ma devo migliorare coi piedi e nelle uscite, in questi ultimi aspetti devo essere più coraggioso. La mia parata più bella? Quella sul diagonale di Salah in Champions League. Il mio idolo? Gigi Buffon. Portieri più bravi? Ederson è il migliore coi piedi. Il portiere con maggior sicurezza è Allison. Quello più completo di tutti è Handanovic. Il giocatore che calcia più forte di tutti? Milik. Obiettivi? Crescere anno dopo anno, giorno dopo giorno. Inoltre voglio vincere qualcosa sia col Napoli che con la Nazionale italiana".