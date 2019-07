Merola tra campo e calciomercato: Bologna e Sampdoria in pressing

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra campo e calciomercato. Per Davide Merola, attaccante classe 2000, è estate movimentata su più fronti. Un paio di settimane fa sembrava praticamente definito il suo trasferimento dall'Inter al Bologna, poi la trattativa non è stata definita ma la società emiliana - al pari della Sampdoria - resta interessata al giovane attaccante che ha un contratto col club nerazzurro in scadenza nel 2020.

Nel frattempo, Merola continua a mettersi in mostra. Domani quasi certamente sarà tra i protagonisti della sfida tra Italia e Spagna, una gara decisiva per il cammino degli azzurrini nell'Europeo Under 19. Non è partito dall'inizio nella sfida d'esordio contro il Portogallo persa male (3-0 a favore dei lusitani), l'ha fatto contro l'Armenia ed è stato tra i protagonisti del poker rifilato ai ragazzi di Artur Voskanyan con un gol di tacco che ha fatto presto il giro del web.

“Sono colpi che provo sempre e non è il primo che mi riesce - ha dichiarato Merola dopo la partita -. Ma più di questo, contro l’Armenia è stato importante ritrovare il filo del gioco e l’intesa con i compagni. Abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto il mister: fare pressing alto, attaccare la profondità e i risultati si sono visti”. Dichiarazioni da calciatore che è pronto a prendersi sulle spalle la squadra nel match decisivo, quello contro la Spagna che domani avrà inizio alle 19.00. Il tutto, mentre proseguono le trattative per delineare il suo futuro.