Merson attacca Messi: "È l'ombra di sé stesso. CR7 ha numeri stellari, lui non è più il migliore"

Lionel Messi non è più il miglior giocatore del mondo. Lo ha affermato Paul Merson, ex calciatore inglese, sul Daily Star: "Vale la pena spendere 500 milioni per un giocatore a fine carriera? Non mi fraintendete: è stato il più grande del pianeta, ma i tempi cambiano e ora è l'ombra di sé stesso. È un rischio enorme ingaggiarlo ora, non ho mai visto niente di simile: vaga per il campo aspettando che la palla gli arrivi. Quando ha la palla tra i piedi, fa cose geniali, ma non è più quello di 4-5 anni fa. Allora era ingiocabile, incredibile. Oggi non è più il migliore del mondo. Ronaldo ha ancora numeri stellari ed è andato a sfidare sé stesso in un altro Paese. Adesso ce ne sono altri: De Bruyne è fenomenale, Lewandowski è stato eccezionale in Champions. Non ne vale la pena: bisogna cambiare la squadra radicalmente e adattare tutti a un solo giocatore. Il suo stipendio è astronomico e ormai è a fine carriera. Vale la pena andare in un campionato più difficile in questa fase? Se vuole farlo, dovrebbe accettare una riduzione dello stipendio. È uno degli sportivi più ricchi del mondo e non ha bisogno di soldi. Mi chiedo se non sia tutto un gioco, una lotta di potere in seno al Barcellona. Potrebbe benissimo restare".