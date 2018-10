Mertens a due facce: un passo da Careca con la panchina mal digerita

© foto di www.imagephotoagency.it

72 reti in campionato con il Napoli, Dries Mertens ha a un solo gol di distanza Careca. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul presente del belga che, però, si è sfogato. "In panchina, perché? Avrei voluto giocare dall'inizio in una gara del genere. Gare come queste sono sfide dirette, danno stimoli incredibili". La rosea, a questo proposito, commenta. "Insigne innesca l’azione, svirgolata di Callejon, gol di Mertens. Nei cromosomi della felicità di questo Napoli c’è il genio di suoi tre nanetti. Non si scappa. Possono cambiare i tecnici, gli schemi, ma questa verità viene sempre a galla".