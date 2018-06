Mertens, che futuro? Il Napoli vuole blindarlo: idea rinnovo fino al 2022

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di Dries Mertens in questa finestra di calciomercato e per questo motivo - scrive la Gazzetta dello Sport - Aurelio De Laurentiis è pronto a rinnovare il contratto del centravanti belga per eliminare la clausola da 28 milioni di euro presente nell'attuale accordo fino al 2022.

L'idea del patron del club partenopeo - si legge - è quella di prolungare lo stipendio dell'ex PSV fino al 2022 con un piccolo ritocco dell'ingaggio verso l'alto.