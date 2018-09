Mertens chiama, Mandzukic risponde: Juve-Napoli sul pari al 45’

Risultato al 45': Juventus-Napoli 1-1 (10' Mertens, 26' Mandzukic)

© foto di www.imagephotoagency.it

Buon Napoli in avvio, poi è la Juventus a crescere col passare dei minuti. Il primo tempo all’Allianz Stadium di Torino si chiude sul risultato di 1-1. I partenopei hanno sbloccato la gara al 10’ con rete di Mertens, servito a porta vuota da Callejon su spunto di Allan. I bianconeri, però, hanno agguantato il pari al 26’ con colpo di testa vincente di Mandzukic su cross di Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese ha sfiorato il sorpasso un minuto dopo su calcio di punizione, intercettato non senza difficoltà da Ospina. Ammonito Mario Rui al 24’ e poi Koulibaly al 40’, possesso palla che sorride alla squadra di Allegri. Grande il ritmo di gioco a Torino, la sfida tra le prime due forze della Serie A non ha finora deluso le aspettative.