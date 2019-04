© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli in vantaggio dopo 28 minuti. Bella azione in velocità della squadra di Carlo Ancelotti, con Malcuit che dalla corsia destra mette al centro un pallone rasoterra e rapido: s'inserisce con i tempi giusti Mertens che sfrutta una sfortunata deviazione di Mancini per battere Gollini con un tocco col gluteo sinistro.