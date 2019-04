Mertens come Maradona. E l'obiettivo Hamsik per scongiurare l'addio

© foto di www.imagephotoagency.it

Raggiungere Maradona con un gol alla Maradona: il perfetto pomeriggio di Dries Mertens è tutto nella splendida punizione con la quale ha sbloccato la partita contro il Frosinone. Palombella all'incrocio, specialità del più grande giocatore che abbia mai vestito la maglia del Napoli. E con il "Pibe de Oro" Mertens ora condivide lo stesso numero di gol in Serie A: 81.

Meglio della coppia, in campionato, solamente Antonio Vojak (102) e Marek Hamsik (100). Numeri raggiungibili dal belga e anche superabili sfruttando le ultime 4 partite di campionato e la prossima stagione. Non solo nelle reti in Serie A ma anche in quelle complessive: in questa graduatoria Mertens è quarto con 106 reti, 15 in meno del primatista Hamsik.

Un traguardo raggiungibile, stando alle parole di Carlo Ancelotti alla fine della partita contro il Frosinone. "Resta certamente qui" ha dichiarato, sottolineando l'importanza non solo in campo ma anche nello spogliatoio di "Ciro". La certezza è nel contratto, in scadenza nel 2020. Questa estate è l'ultima per il club per poter ricavare qualcosa dalla sua cessione. E a 32 anni è anche difficile che le due parti possano andare oltre l'accordo.