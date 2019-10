© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della chiacchierata con Radio Kiss Kiss a Napoli, Marek Hamsik, ieri tornato al San Paolo per la gara contro l'Atalanta da spettatore, ha parlato anche della possibilità di vedere in Cina il duo Dries Mertens-Josè Maria Callejon. "Io non so nulla di concreto. Io credo che possano continuare qui a Napoli per fare la storia del club".