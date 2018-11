Mertens fa 100 in azzurro: Napoli-Stella Rossa 3-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli chiude la gara contro la Stella Rossa al San Paolo dopo pochi minuti dall’avvio del secondo tempo grazie al 100° gol in azzurro di Dries Mertens. Il belga scatta sul filo del fuorigioco su un filtrante di Hamsik eludendo la retroguardia serba e a tu per tu con Borjan non sbaglia e cala il tris.