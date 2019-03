© foto di Insidefoto/Image Sport

Ancora Napoli in vantaggio all'Olimpico: cinque minuti dopo il via della ripresa, Dries Mertens raddoppia. Cross di Callejon dalla destra, la palla attraversa tutta l'area piccola con Olsen che cade male e in ritardo. Lo svedese sfiora la palla ma non quanto basta, il belga raggiunge Cavani e riporta avanti il Napoli.