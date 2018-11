Mertens in versione Cavani. Il folletto fa 100 e punta Anfield

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

Il Napoli vince e convince, in Italia occupa la seconda posizione e in Champions rischia di eliminare PSG o Liverpool, con Dries Mertens grande protagonista nella serata Champions. Due gol alla Stella Rossa, che portano il folletto a quota 100 in maglia azzurra. Un rendimento da attaccante navigato, da vero numero nove e da calciatore che in carriera sembra aver fatto soltanto quello: vivere per il gol.

Invece l'ombra di Edinson Cavani continua a coprire qualche animo presente al San Paolo, anche quando l'attacco funziona a meraviglia e Mertens tocca vette sempre più alte nella classifica marcatori all time del Napoli. Adesso Ciro dovrà caricarsi, insieme a Lorenzo Insigne, la squadra sulle spalle per andare a Liverpool e fare la storia. Forse l'unico modo per allontanare forse definitivamente dalla mente dei tifosi l'idea del ritorno del Matador. Senza fare la figura dei c..., per dirla alla Ancelotti.