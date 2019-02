Mertens-Insigne-Milik, a Firenze va in scena il club degli spreconi

© foto di www.imagephotoagency.it

Il problema del Napoli questa sera è stato indubbiamente il gol. Ogni attaccante del Napoli che è sceso questa sera in campo ha sbagliato almeno una colossale palla gol. Pronti via ci ha pensato Insigne, che dopo una manciata di minuti, con Lafont battuto, ha sparato il pallone alle stelle.

Poi è stato il turno di Callejon, anche se l'occasione dello spagnolo, fra tutte quelle sbagliate dal Napoli questa sera, era decisamente la più complicata, visto che l'esterno azzurro era quasi sulla linea di fondo. L'ex Real almeno, rispetto agli altri, si è riscattato fornendo un'ottima prestazione e cercando sempre l'assist per i compagni di reparto.

Clamorose le due palle gol sbagliate da Mertens. Due azioni in fotocopia con lo stesso esito. Conclusione centrale fra le braccia di Lafont. Il belga sembra essere il lontano parente di quel giocatore devastante ammirato due anni fa. Con Sarri "Ciro" mandava in rete qualsiasi pallone, adesso gli errori stanno diventando davvero troppi.

Tutto qui? No, perché nel finale è arrivato un altro errore clamoroso, questa volta di Milik. Il polacco è l'uomo dei secondi finali, nel bene e nel male. Questa sera a Firenze ha sbagliato, così come era già successo lo scorso anno con il Milan e più recentemente con il Liverpool. Una squadra come il Napoli non può permettersi certi black out.