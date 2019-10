Mertens lo strapagato supera Maradona: il Napoli non può farne a meno

Fonte: inviato a Salisburgo

Strapagato. Mica tanto, verrebbe da dire dopo il 3-2 di Salisburgo. Che, in casa Napoli, porta una volta di più la firma di Dries Mertens. Anzi, di Maramertens. Anzi, dell’uomo che ha superato Diego Armando Maradona per gol realizzati con la maglia del Napoli. La media a partita dice Diego, la storia dirà sempre e comunque Diego. Ma il presente dice Dries, e i due mattoni di oggi (più l’assist per Insigne) sembrano dire anche futuro.

Il paragone con Maradona lo lasciamo alle spalle. Insistervi sarebbe ingiusto nei confronti del belga, splendido realizzatore, perché perderà sempre al cospetto del Pibe de Oro, il più forte di sempre, specie per il popolo napoletano. Più interessante è confrontare il caso di mercato ancora aperto (e che per bocca di De Laurentiis va risolto a partire da domani) con quello che poi il campo racconta.

Mertens è il miglior giocatore del Napoli. Di stasera a Salisburgo, di questo avvio di stagione in cui è il miglior marcatore. I suoi 32 anni quasi non si sentono, perché oltre a essere letale è anche in condizione invidiabile, e persino contro i ragazzini del Salisburgo sembrava un giovanotto, altro che un calciatore in là con gli anni. Il mercato, poi, funziona in modo semplice: la strategia del Napoli è chiara, ma se altrove offrono di più la domanda di una miglioria non è così assurda. Anche perché, e arriviamo al primo dei due punti focali, Mertens non ha intenzione di lasciare Napoli e basterebbe un piccolo passo in avanti del club per farlo contento. Poi, l’altra questione: il Napoli può davvero farne a meno? Dopo la gara di stasera, qualora vi fosse davvero il dubbio, la risposta sembra abbastanza chiara.