Mertens, Lukaku e un futuro... in panchina: i due calciatori si sono iscritti al corso per allenatori

Dries Mertens, Romelu Lukaku e un possibile futuro... in panchina. Non da giocatori, visto che i due talenti del Belgio sono quasi sempre protagonisti assoluti rispettivamente con Napoli e Inter, oltre che in Nazionale, ma solamente al termine della loro carriera in campo. Come riporta oggi Tuttosport, i due calciatori si sarebbero infatti iscritti insieme al corso per imparare il mestiere dell'allenatore. Un'interessante possibilità per quando decideranno di appendere gli scarpini al chiodo.