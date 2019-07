© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dries Mertens ricorda il suo arrivo a Napoli e parla della voglia di vincere lo Scudetto. L'attaccante belga, presente in piazza a Dimaro per un incontro con i tifosi, ha risposto ad alcune domande dei sostenitori partenopei.

Cosa pensavi di Napoli prima di arrivare?"Ero già venuto per l'Europa League quando giocavo con l'Utrecht, già ne ero innamorato. Per fortuna mi hanno chiamato e non ci ho pensato un secondo".

Cosa daresti per vincere lo Scudetto? "Il mio corpo! Stiamo provando tutto, il secondo posto lo so che non va bene, per noi però è anche un trofeo essere lì perchè stiamo facendo di tutto, dobbiamo essere fieri di essere qui".