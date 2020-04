Mertens o Giroud: Conte avrà un rinforzo in attacco, Marotta allo sprint finale

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi in attacco dell'Inter. Dries Mertens in scadenza col Napoli è un'opzione di nuovo viva, nelle idee simile tatticamente e tecnicamente a quello che non è stato Alexis Sanchez. Il belga, sponsorizzato da Romelu Lukaku, chiede un triennale così come Olivier Giroud. Che deve decidere se far valere la clausola di rinnovo col Chelsea, altrimenti può tornare in pole position.