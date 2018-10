Mertens, quasi un mal di pancia: il turnover funziona, ma a che prezzo?

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Volevo partire dall'inizio in una partita così, sappiamo quanto sia importante. Volevo giocare". Nessuna polemica aperta nei confronti del proprio allenatore, forse solo un po' di delusione per il risultato acciuffato in extremis che non accontenta il Napoli. Nelle parole di Dries Mertens, però, emerge un po' di malumore per la continua alternanza con Milik, dopo essere stato il grande protagonista nelle ultime due stagioni con Maurizio Sarri in panchina.

Il belga, nelle 13 partite sin qui disputate dalla squadra di Ancelotti, ha giocato da titolare in sei occasioni, mentre in sette è subentrato dalla panchina. Nei numeri, finora, è l'ex giocatore del PSV Eindhoven ad essere in vantaggio, con 5 reti e 2 assist contro le 3 realizzate dal polacco. I partenopei sono una cooperativa del gol e creano sempre tante occasioni, ma sta mancando l'apporto della punta centrale, un problema parzialmente risolto grazie a Lorenzo Insigne, autore di ben otto centri nella nuova posizione cucitagli addosso dall'allenatore. Le rotazioni sono necessarie, soprattutto in virtù dei tanti impegni e finora il tecnico emiliano ha avuto ragione con le sue scelte e il robusto turnover, ma nel prosieguo della stagione alcune gerarchie dovrebbero essere definite, per permettere alla squadra di assimilare e consolidare tutti gli automatismi e provare a compiere il definitivo salto di qualità.