Mertens riacciuffa la Roma in extremis: è 1-1 al San Paolo

Ancora una volta, la Roma si rivela indigesta al San Paolo per il Napoli. Il derby del Sud regala una gioia inattesa alla Juventus, che sfrutta il mezzo passo falso dei campani e vola a +6 in classifica. I giallorossi non perdono in Campania dal lontano 2014 e sfiorano l'impresa per il secondo campionato consecutivo.

CONFERME E SORPRESE - Ancelotti sceglie ancora il 4-4-2 e Fabian Ruiz, che parte da sinistra sulla linea dei centrocampisti. Rispetto alla sfida di Parigi tornano Hysaj e Milik dal primo minuto. La Roma risponde con l'ormai collaudato 4-2-3-1, con Santon e Juan Jesus in difesa al posto di Florenzi e Fazio e il doppio mediano.

IL NAPOLI ATTACCA, LA ROMA SEGNA - Si comincia con qualche minuto di ritardo per un problema tecnico nella sala VAR risolto 12' dopo il fischio d'inizio. Il Napoli approccia meglio e va subito vicino al gol, con una strepitosa serpentina di Fabian Ruiz: lo spagnolo semina il panico facendo sedere mezza difesa della Roma, poi serve altruisticamente - forse troppo - Insigne, murato in scivolata da Manolas. La partita è vibrante, i ritmi sono altissimi. E a passare in vantaggio, a sorpresa, è la Roma: Under va via sulla destra e vede Dzeko al centro dell'area; il bosniaco lascia scorrere per El Shaarawy, che sfrutta una gita fuori porta di Albiol e Koulibaly e tutto solo batte Ospina con l'ausilio del montante sinistro. La reazione del Napoli è veemente: Milik e Hamsik scaldano i guantoni di Olsen, poi il polacco sfiora appena su un bel cross dalla corsia mancina di Mario Rui. Sembra un tiro al bersaglio, ma la mira dei ragazzi di Ancelotti non è precisa. Quando i campani abbassano la pressione, i capitolini riescono a creare problemi, come nel finale di frazione, quando Dzeko va a un passo dal raddoppio. È miracoloso il salvataggio di testa sulla linea da parte di Albiol, che tiene a galla i suoi.

SOFFERENZA E CONTROLLO - Il canovaccio non cambia nella ripresa. Il Napoli attacca a testa bassa, la Roma controlla e si rende pericolosa in contropiede. Olsen è ancora protagonista e intercetta la solita giocata sull'asse Insigne-Callejon, impedendo a Milik di depositare in fondo al sacco l'assist dello spagnolo. Cristante, entrato sul finire del primo tempo al posto di De Rossi, spaventa Ospina, così come Dzeko, che si presenta a tu per tu con il portiere colombiano e frana a terra: giusto il giallo per simulazione.

GIRANDOLA DI CAMBI - Ancelotti capisce che è il momento di cambiare qualcosa e inserisce Mertens per Milik, con l'obiettivo di dare maggiore velocità e imprevedibilità alla manovra. La retroguardia ospite regge però l'urto: Manolas è un semplicemente perfetto, Nzonzi è un gigante insuperabile nel gioco aereo. Dall'altra parte, Insigne e Fabian Ruiz sono i più ispirati e provano a duettare, la conclusione del numero 24 è fuori misura. Entrano Malcuit, Zielinski, Florenzi e Fazio, ma la situazione non cambia: il Napoli continua a premere con poca lucidità, la Roma si difende con ordine.

LA ZAMPATA DI CIRO - Quando la sconfitta sembra ormai inevitabile, il Napoli trova la forza per raddrizzare tutto. Insigne crossa dal fondo, Callejon svirgola a centro area ma sulla palla vagante si avventa Mertens, che brucia Kolarov e Olsen e regala un punto tutto sommato meritato alla sua squadra.