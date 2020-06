Mertens rinnova e i media di Napoli celebrano Ciro: "Per sempre. Pazzo d'amore"

Dries Mertens ha ufficialmente rinnovato con il Napoli. Contratto fino al 2022, oggi annunci, firme, strette di mano e video celebrativo. Queste le aperture dei media dedicati alla città di Napoli.

Il Mattino Napoli-Mertens per sempre: rinnovo fino al 2022

Repubblica Napoli Mertens può gioire per l'accordo raggiunto con De Laurentiis fino al 2022. Adesso ci sono pure le firme

FanPage Mertens pazzo d’amore per Napoli: “Chi ti ama sa che è un amore che dura una vita”

CronacheDellaCampania: "Mertens dopo il rinnovo: 'Napoli è casa mia'"

Napoli Today Mertens, il video da brividi sui social: "Napoli, un amore che durerà per tutta la vita"

TuttoNapoli Mertens pazzo d'amore: "Mi dispiace per le persone che non amano Napoli, chi la conosce come me l'amerà per tutta la vita"