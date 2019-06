Mertens risponde ai rumors di mercato: "Forza Napoli sempre!"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Forza Napoli SEMPRE!". Direttamente da Cuba, dove si trova attualmente in vacanza, Dries Mertens ha voluto mandare un messaggio chiaro in ottica presente, ma soprattutto futura. Proprio nei giorni in cui il suo nome è stato più volte dato in uscita dal Napoli, compresa l'operazione con la Roma per arrivare a Manolas, non è certo casuale che l'attaccante belga abbia voluto esprimere su tutti i suoi canali social il suo amore per la maglia azzurra e al tempo stesso il desiderio, seppur indirettamente, di continuare la sua avventura tra le mura del San Paolo.