Mertens sostituito al 30', Gattuso: "Ha preso una ginocchiata sul gluteo, spero non sia grave"

vedi letture

L'allenatore azzurro Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 con l'Udinese, ha commentato così la sostituzione di Dries Mertens dopo appena 30 minuti di gioco: "Mertens ha preso una ginocchiata sul gluteo, non riusciva a correre con fluidità. Spero non sia nulla di grave", le parole del tecnico del Napoli.

Mertens stasera è uscito già al 30' venendo sostituito da Milik, autore del provvisorio 1-1 dopo appena 37 secondi dal suo ingresso in campo.