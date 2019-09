© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha parlato del compagno di attacco - con il Belgio, Romelu Lukaku, spiegando cosa può dare all'Inter e al movimento del calcio italiano. "Dà forza e qualità, farà la differenza. Il campionato italiano ha fatto un grandissimo acquisto, ce ne accorgeremo dai suoi gol. Quando siamo in Nazionale mi piace tanto giocare con lui, e non solo. Si allena sempre, prima e dopo le sedute. Non smetterebbe mai di stare in campo".