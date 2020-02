Mertens suona la carica ma non basta. Milik gol ed errori: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospina 5,5 - Non respinge bene un paio di conclusioni, compie un grandissimo intervento su Barak.

Di Lorenzo 5 - Non tiene Lapadula, che lo brucia a centro area e insacca il gol del momentaneo 2-1. Anche in fase di spinta non riesce a dare un apporto significativo.

Maksimovic 5,5 - Qualche buco di troppo dalle sue parti, sfruttato al meglio dagli attaccanti leccesi.

Koulibaly 5 - Ritorna titolare ma non riesce a dare sicurezza alla difesa. Anzi, nella difesa sbanda pericolosamente e sbaglia i tempi delle uscite.

Mario Rui 6 - Nel primo tempo è uno dei migliori. Spinge tanto sulla sua corsia di competenza e pennella due cross al bacio, che i compagni non capitalizzano.

Lobotka 5,5 - Quando il Napoli attacca è sempre coinvolto. Nella fase finale del primo tempo non riesce a dare intensità. (Dal 46' Mertens 6 - Cambia subito la partita, firmando dopo 3' l'assist per Milik. Poi però non riesce a rendersi pericoloso).

Demme 6 - Lavora bene in mezzo al campo, recupera palloni e prova anche a inserirsi nell'area avversaria per cercare la rete.

Zielinski 5 - Al di là dell'errore clamoroso nel primo tempo, non dà l'impressione di essere attento e sbaglia qualche passaggio di troppo.

Politano 6 - Ha un paio di occasioni per far male ma viene sempre chiuso bene dalla difesa. Gattuso lo cambia dopo il gol dell'1-2. (Dal 62' Callejon 6,5 - Entra col piglio giusto, nel finale trova l'inutile rete del 3-2).

Milik 6 - Un gol divorato nel primo tempo, si riscatta nella ripresa segnando da due passi su assist di Mertens. Poi un rigore reclamato.

Insigne 5,5 - Un palo e un errore davanti a Vigorito. Nel primo tempo è tra i migliori, cala vistosamente nella ripresa. (Dal 77' Lozano s.v.).