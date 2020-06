Mertens torna in campo: ricomincia la volata per staccare Hamsik. Ma è già nella storia del Napoli

Dov’eravamo rimasti? Dries Mertens col musone e il futuro lontano da Napoli, ma che segna a raffica. Come ci ritroviamo? Dries Mertens più sorridente e un rinnovo che ormai è soltanto da depositare (anche se la scadenza resta pericolosamente vicina). Da tre mesi a questa parte, il mondo dell’attaccante belga è cambiato: sembrava a un passo dall’addio, ora è destinato a rimanere in azzurro ancora a lungo. Gli happy ending, a volte, esistono davvero.

Il prossimo gol sarà il più importante. Rinnovo o no, Mertens è proiettato nella storia del Napoli. Ci è già dentro, ovviamente, e con entrambe le scarpe. Ciro, come lo chiamano i suoi tifosi, è il miglior goleador di sempre in azzurro, a 121 gol. Lo affianca Marek Hamsik, ma il bomber di Lovanio ha tutte le intenzioni di lasciarsi alle spalle l’ex compagno di squadra. Acciacchi permettendo, la volata riparte da stasera. Conoscendo le qualità di Dries, non ci vorrà molto.

Una sfida al sapore di mercato. Infine, un occhio a quel che poteva essere. Mertens all'Inter e non al Napoli, dalla prossima stagione ovviamente. I meneghini hanno corteggiato a lungo il bomber di Gattuso, cercato con insistenza anche da Roma e Chelsea. L'Inter ci è andata davvero vicina, ma a Marotta e Ausilio sarà andato di traverso al pranzo tra Mertens e De Laurentiis prima del lockdown. Quello che ha posto le basi per un futuro, ancora una volta, insieme.