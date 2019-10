© foto di Insidefoto/Image Sport

Arrivano, nuovamente dal Belgio, altre dichiarazioni di Dries Mertens, attaccante del Napoli oggi nel ritiro della Nazionale. Ecco quanto dichiarato da Ciro ai microfoni di Rtbf: "Vivo il momento migliore della mia carriera, segno gol molto facilmente. Ho intenzione di giocare bene per molto tempo. Il record di gol di Maradona? Sono abbastanza orgoglioso di avvicinarmi così tanto a una leggenda del genere. Ho incontrato Maradona due volte, ne abbiamo parlato un po'. Il futuro? Voglio solo rimanere a Napoli, ma al momento non posso dire nulla, sono belga, ma sono quasi italiano, sono stato nella vita italiana: sono sempre fuori, il sole, i piccoli caffè, la pasta... Se me ne vado, mi mancherà tutto e non mi vedo firmare per un altro club italiano. Non mi vedo firmare in Cina o in Qatar. Un ritorno in Belgio alla fine della carriera? No, no, non credo proprio".