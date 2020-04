"Més que un club" e la 'famiglia' di Fonseca ora si chiama Roma

vedi letture

“La Roma è più di un club di football”. A dirlo è stato ieri Fonseca e potrebbe essere tranquillamente il nuovo spot per gli abbonamenti della prossima stagione se non fosse già il motto reso celebre dal Barcellona. Quel “Més que un club” che non vuole per niente essere arrogante, ma tracciare l’identità di una società. Il tecnico portoghese più volte ha ripetuto la parola “famiglia” nell’intervista perché è veramente rimasto stregato dalla squadra, dai tifosi e dalla città. Non lo nasconde. Anzi, lo ribadisce forte: “Mi piacerebbe tanto restare qui a lungo”. Il suo contratto scade nel 2021, ma ha al suo interno l’opzione per un ulteriore anno di prolungamento. Molto dipenderà dai risultati perché se il coronavirus ha creato nella Roma quel mutuo soccorso che ha fatto definitivamente innamorare Fonseca rendendolo orgoglioso per le iniziative intraprese, ora serve che parli anche il campo.

Quando riprenderà la stagione ci sarà una Champions da raggiungere e un percorso in Europa League da onorare onde evitare che quel “non è solo un club” non resti solo uno slogan. Perché con il Barcellona c’è una differenza sostanziale. La vision dei blaugrana è dettata dal fatto che la società spagnola non abbia solamente una squadra di calcio, ma anche una di pallamano e di basket. Questo nella Roma non c’è, ma quando Fonseca parla dei giallorossi sotto intende come milioni di persone vivano e si identifichino in quei colori a 360°. Non può essere solo calcio, è di più, ma affinché la fiamma continui ad ardere serve vincere, creare entusiasmo e alchimia con il proprio popolo. Fonseca ci sta provando dal giorno del suo arrivo battendo forte sulla mentalità, sul coraggio e sull’ambizione: tre concetti che devono essere sempre presenti nei suoi calciatori. Poi si può inciampare per carità, ma come si cade tutti insieme, si cresce anche tutti insieme. Proprio come una famiglia.