Messaggio chiaro all'Atalanta: La Lazio è viva e vuole la Coppa Italia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Testa alla Coppa Italia? Assolutamente no. Inzaghi fa un po' di turnover, è vero, ma i giocatori della Lazio oggi si sono dedicati anima e corpo alla sfida con il Cagliari. I biancocelesti vincono 2-1, restano in corsa per l'Europa League e lanciano un bel messaggio all'Atalanta in vista della finale di mercoledì prossimo.

Buone risposte sono arrivate anche da chi, come Milan Badelj, ha trovato poco spazio in questa stagione. Bene anche Caicedo, ottime le prestazioni di Luis Alberto e Correa. Proprio l'argentino può essere l'arma in più contro l'Atalanta: una sua rete a San Siro contro il Milan ha portato la Lazio in finale, ora, dopo aver ritrovato il gol in campionato dopo oltre 5 mesi, vuole ripetersi anche contro l'Atalanta.

La Dea è una squadra che ama giocare, aspettare Ilicic e compagni potrebbe essere controproducente. Per questo due giocatori di talento come Correa e Luis Alberto, insieme ad Immobile (tenuto oggi a riposo) potrebbero fare male alla retroguardia nerazzurra.

All-in sulla Coppa Italia, con la consapevolezza che l'Europa League, giocando come oggi, può arrivare anche con il campionato. La sfida all'Atalanta è stata lanciata.