Messaggio di Malagò agli sportivi: "Vaccinatevi, è fondamentale. Dobbiamo dare l'esempio"

Messaggio di Natale per tutti gli sportivi da parte del presidente del CONI, Giovanni Malagò, proprio nel giorno in cui sono arrivate le prime dosi di vaccino nel nostro Paese: "Nell’augurarvi un buon Natale, voglio fare una raccomandazione a tutti gli sportivi: vaccinatevi! È fondamentale, noi dobbiamo dare l’esempio. Per il nostro paese e per dare un messaggio a tutta la popolazione”.