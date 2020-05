Messaggio di Mkhitaryan all'Arsenal? Raiola: "Fake news inaccettabile in questo momento"

Nelle scorse ore è circolata la voce secondo cui Henrik Mkhitaryan, trequartista in prestito alla Roma ma di proprietà dell’Arsenal, avrebbe mandato un messaggio ai Gunners per comunicare la propria volontà di dichiarare chiusa l’avventura in Premier League. Un modo, in pratica, per forzare la sua permanenza in giallorossa anche in futuro. Tramite Twitter, però, il suo agente Mino Raiola ha voluto etichettare certe voci come fake news: “Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti così, le fake news sono assolutamente inaccettabili”.