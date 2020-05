Messaggio di Nuciari, Julio Cesar in lacrime: "Tutto quello che ho vinto lo devo a lui"

Giulio Nuciari ha fatto piangere Julio Cesar stasera. L'ex preparatore dell'Inter ha mandato un messaggio al brasiliano attraverso Sky, che oggi ha intervistato l'ex estremo difensore. Questo il suo commento, in lacrime: "Non lo vedo da tanti anni, sono emozionato. E’ stato molto importante per me: è venuto a trovarmi a Verona per spiegarmi cosa voleva Mancini da me. All’Inter ha subito creduto nel mio potenziale: ho sempre ascoltato le sue parole mentre lavoravamo insieme, sono stati anni in cui mi ha presentato il calcio italiano e il lavoro del portiere in Italia. Mi emoziono perché tutto quello che ho vinto lo devo a lui".