Messi a 360°: "Juve candidata per la Champions. Non verrò in Serie A"

© foto di J.M.Colomo

Leo Messi ha toccato praticamente tutti i temi d'attualità, nella sua lunga intervista a Marca. Questi i passaggi salienti: "La quinta Scarpa d'Oro è un bel premio, ma lo considero un riconoscimento per il lavoro del gruppo. La Champions? E' un trofeo speciale e mi piacerebbe vincerla un'altra volta. Guardiola? Mi piacerebbe tornare a lavorare con lui, è uno dei migliori al mondo. Ma so che sarà molto difficile. De Ligt e De Jong? Vengono da una scuola simile alla nostra. Sono due ottimi giovani calciatori. I tanti gol incassati quest'anno? La passata stagione giocavamo col 4-4-2 ed era più difficile segnarci. Ora siamo tornati al 4-3-3 e abbiamo maggior possesso e un gioco migliore, ma quando difendiamo siamo un po' depotenziati. La Cantera? E' importante tornare a creare giocatori dalla Cantera, negli ultimi anni era successo poco rispetto al passato. Il mercato di gennaio? E' un discorso del tecnico e del club. Abbiamo una grande squadra a cui si possono aggiungere alcuni canterani. Se mi manca Iniesta? Ovviamente sì, sia dentro che fuori dal campo. La quinta posizione nella classifica del Pallone d'Oro? Sinceramente non gli do importanza, anche se è un premio ambito. Sapevo che questa stagione non avrei avuto possibilità di vittoria, quindi non sono rimasto sorpreso visto che non mi aspettavo niente. Dembelé? Dentro il campo è un fenomeno. Dipenderà solo da lui, ha tutte le qualità per arrivare dove vuole. Al Real manca Cristiano Ronaldo? A inizio stagione dissi che il Real Madrid è una delle migliori squadre al mondo, ma a qualunque club mancherebbe uno come Cristiano. Quanto manca a me Cristiano? Il periodo in cui siamo stati entrambi nella Liga è stato molto bello. Io però guardo alla mia squadra e penso solo a vincere, che ci sia lui o che non ci sia. Era una rivalità sana in cui entrambi volevamo migliorarci giorno dopo giorno. Le favorite per la Champions? Il PSG non l'ho visto, giocavamo sempre nello stesso giorno. La Juventus è una squadra forte, lo era già prima e ora con l'arrivo di Cristiano lo è ancora di più. E' una grande candidata per la vittoria. Il City è una squadra appariscente che gioca un bel calcio grazie ai suoi calciatori di qualità. Il Bayern si è rialzato. Un ritorno di Neymar al Barcellona? Lo vedo complicato. Piacerebbe a tutti rivederlo, siamo amici, ma il PSG non lo farà andare via. Io in Serie A dopo l'invito di Cristiano Ronaldo? Non ho bisogno di cambiare, sono nella miglior squadra del mondo e le mie sfide si rinnovano anno dopo anno. Non ho bisogno di cambiare squadra o campionato per fissarmi nuovi obiettivi. Sono a casa, nel miglior club del mondo e proprio per questo non ho bisogno di cambiare. Il VAR? E' un bene per la Liga e per il calcio. Ci siamo adattati tutti molto rapidamente".