Messi a Mundo Deportivo: "Sto bene a Barcellona, ma mi manca moltissimo Rosario"

Leo Messi rompe il silenzio dopo i tanti problemi emersi negli ultimi mesi in casa del Barcellona. Dalla querelle con Abidal al caso Bartomeu, fino alle voci di un futuro lontano dalla Catalogna, il fenomeno argentino si è raccontato a Mundo Deportivo, in un'intervista che sarà pubblicata domani.

Stai bene a Barcellona?

"Sì, sto molto bene. Adoro Barcellona, anche se mi manca moltissimo Rosario. Questa è casa mia, ho vissuto più a lungo in questa città che in Argentina. La mia giornata tipo è normale: per fortuna, la mia professione mi permette di passare molto tempo con i bambini, di allenarmi e di mangiare con la mia famiglia. Andiamo a letto presto, ceniamo presto. Mi piace la routine, sia in campo che fuori".