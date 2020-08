Messi, addio al Barça. Bartomeu ha chiamato l'argentino per chiedergli di proseguire

vedi letture

Secondo quanto riportato da Sport, il presidente del Barcellona Bartomeu dopo aver ricevuto il fax di Lionel Messi avrebbe chiamato al telefono direttamente l'argentino e successivamente anche suo padre Jorge per provare a convincerlo di restare in Catalogna almeno fino alla fine della stagione che sta per iniziare per poi decidere con calma se liberarsi con la clausola oppure se proseguire in blaugrana.