Messi, addio al Barça. City in pole per la Pulce. Inter terza ipotesi dietro al PSG

Mentre la guerra fra Leo Messi e la dirigenza del Barcellona appare solo agli albori, con il club catalano che reputa scaduta la clausola attivata dall'argentino per liberarsi a zero dal contratto in essere tanto da chiedere 700 milioni di euro per la sua partenza, nel resto d'Europa è partita la caccia al fenomeno.

IL PODIO - Uno sprint di mercato per il quale il Corriere della Sera ha fatto quest'oggi il borsino. In pole position c'è il Manchester City di Pep Guardiola sia per la presenza del tecnico che con il quale la Pulce ha dato il via alla sua carriera nell'Olimpo del pallone che per la capacità economica degli sceicchi proprietari del club. Al secondo posto, con la medesime possibilità a livello di denaro dei Citizens c'è il PSG che, inoltre, può puntare sull'idea di affiancare al dieci argentino due suoi amici come Neymar e Di Maria. Sull'ultimo gradino del podio (alla pari della permanenza del fenomeno in Catalogna) c'è, invece, l'Inter per il quale il colpo Messi sarebbe la via perfetta per rilanciare il proprio marchio a livello globale sfruttando le possibilità del colosso Suning.

LE ALTRE - Più staccate le piste che portano alla Juventus che, oltre all'idea di vedere per la prima volta sullo stesso fronte del campo Messi e Ronaldo, può contare sul supporto di Adidas, sponsor tecnico sia della società che dell'argentino, e al Manchester United per il quale nelle ultime ore, però, le quotazioni sono considerate in rialzo.