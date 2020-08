Messi, addio al Barça. Cominciano i test medici, Leo atteso per le 10.15 ma non si presenterà

Nella Ciutat Deportiva del Barcellona cominciano ad arrivare i calciatori per sostenere le prove mediche prima di cominciare la nuova stagione. Ma Lionel Messi non ci sarà. Nell'elenco delle visite quella al fenomeno argentino è iscritta all'elenco per le 10:15, ma tutti sanno che non ci sarà. Il club blaugrana stesso è consapevole della sua assenza e non si aspetta di vederlo oggi. A riportarlo è Onda Cero.