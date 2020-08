Messi, addio al Barça. Il City fa sapere di avere la disponibilità economica per prendere la Pulce

I colleghi del Mundo Deportivo analizzano nel dettaglio l'ipotesi Manchester City per il futuro di Leo Messi e spiegano come fonti interne al club inglese abbiano fatto sapere all'entourage della Pulce di esser pronte a sostenere economicamente l'operazione. Nell'anno in cui il FFP ha allentato la sua morsa, il City è quindi pronto ad accelerare. Il discorso riguarda l'ingaggio del giocatore, che al Camp Nou guadagna 50 milioni netti a stagione. Ma anche l'eventuale acquisto del cartellino nel caso in cui la clausola per liberarsi a zero dovesse esser giudicata nulla (scadeva il 10 giugno). Il City, aggiungiamo noi, non avrebbe problemi a sostenere un costo del cartellino intorno ai 100 milioni di euro, magari inserendo nell'operazione contropartite tecniche quali Eric Garcia o Bernardo Silva.