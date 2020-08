Messi, addio al Barça. Il club non ritiene valido il fax e aspetta il giocatore per la preparazione

Il Barcellona ritiene che il burofax inviato da Lionel Messi per comunicare la volontà di non proseguire la propria carriera in Catalogna, non abbia validità legale e ha chiesto esplicitamente al giocatore di partecipare all'inizio della preparazione in vista della prossima stagione. A riportarlo è Sport.