Messi, addio al Barça. Il presidente della Catalogna: "Qui sarà sempre casa tua"

Quim Torra i Pla, presidente della Generalitat de Catalunya, non ha aspettato notizie ufficiali a proposito del futuro di Lionel Messi, condividendo via Twitter un messaggio di saluto per l'argentino che ha comunicato al Barcellona di voler lasciare il club nel corso del prossimo mercato: "La Catalogna sarà sempre la tua casa. Grazie mille per tutto questo tempo di felicità e di calcio straordinario. Abbiamo avuto la fortuna di condividere alcuni anni della nostra vita con il miglior giocatore del mondo. E un nobile atleta. Non ti dimenticheremo mai. Leo Messi, Croce di San Giorgio".