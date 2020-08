Messi, addio al Barça. Newell's Old Boys, il video dei caroselli dei tifosi per convincerlo

Quale sarà il futuro di Leo Messi? In Argentina i tifosi del Newell's Old Boys, squadra dove la Pulce è cresciuta prima di trasferirsi al Barcellona, hanno sfilato per le strade di Rosario invocando il ritorno del fenomeno argentino. Tanti caroselli per le strade della città con un unico obiettivo: convincere Leo Messi a rivestire la maglia del Newell's Old Boys.