Messi, addio al Barcellona. Alle 12.45 la posizione del club con le parole del segretario Planes

A partire dalle 12.45, racconta la stampa spagnola, il segretario tecnico del Barcellona Ramon Planes si presenterà in conferenza stampa per spiegare nel dettaglio la situazione riguardante Leo Messi. Attesi importanti aggiornamenti in merito dopo la notizia delle ultime ore che ha visto la Pulce comunicare al Barça la propria intenzione di abbandonare in club in estate.

