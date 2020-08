Messi, addio al Barcellona. Anche Griezmann pensava di scappare, ma Koeman è stato decisivo

Il Barcellona ha rischiato di far fronte a un altro caso clamoroso. Antoine Griezmann, prima di Lionel Messi, aveva deciso di lasciare la Catalogna dopo una stagione molto difficile. Poi le cose sono cambiate, come ha confidato l'ex agente del nazionale francese, Eric Olhats, a RMC Sport in Francia: "Prima del cataclisma contro il Bayern, Antoine aveva un solo desiderio: andarsene. Sentiva di non essere parte dei piani, che non poteva andare avanti così. Stava valutando seriamente questa pista. Poi è successo quello che sappiamo e c'è stata una conversazione con Koeman, che lo ha rassicurato. Il tecnico gli ha spiegato i suoi piani e lo considera un giocatore importante per il futuro".