Messi, addio al Barcellona. Anche i Chicago Bulls flirtano con la Pulce

Decine e decine di squadre in tutto il mondo, saputo della volontà di Leo Messi di lasciare il Barcellona, si sono candidate per accogliere la Pulce tramite messaggi (più o meno scherzosi) sui social. Non solo squadre di calcio però, visto che l'eco dell'addio dell'argentino è arrivato fino in NBA. I Chicago Bulls, franchigia più famosa del palcoscenico cestistico mondiale grazie ai trionfi con Michael Jordan, sui social hanno voluto scherzare postando una immagine della Pulce con l'iconica canottiera rossa numero 10.