Messi, addio al Barcellona. Andy Murray si schiera: "Mi piacerebbe vederlo in Premier"

La notizia dell'addio di Lionel Messi al Barcellona ha fatto il giro del mondo ed è stata commentata anche da Andy Murray. Il tennista britannico, ex numero uno del mondo, ha dichiarato: "Vorrei vederlo giocare in Premier League, ad essere sincero. Voglio che Messi dimostri di essere in grado di giocarci; naturalmente credo che possa farlo e mostrare tutto il suo repertorio", ha detto in conferenza stampa a New York dopo essere stato eliminato da Milos Raonic negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. "Ho avuto l'opportunità di vedere Messi dal vivo diverse volte quando era molto più giovane e non ho dubbi che sia il miglior giocatore della storia".