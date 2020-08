Messi, addio al Barcellona. Attesa per la presentazione di Trincao: ci sarà Bartomeu

La presentazione del portoghese Trincao è tra le più attese degli ultimi anni in tutta Europa. Non per il valore e per la prospettiva che, garantiscono gli addetti ai lavori, sia di quelle importanti per il lusitano, ma perché al suo fianco ci sarà Josep Bartomeu. Il Barcellona ha pianificato per le 11:30 la presentazione di Trincao e al momento non sarebbero previsti cambiamenti.

Aggiornamento: la presentazione sarà alle 12:45 e a parlare sarà il ds Planes.